Sergio Ramos no está pasando por el mejor momento de su carrera. Desde que fichó por el PSG no ha podido disputar ni un minuto con su nuevo club por continuos problemas físicos. Todos se quedaron asombrados en su reconocimiento médico, pero a partir de aquí todo fue en picado y Pochettino ya ha dicho que no va a forzar al central y van a ir con paciencia.