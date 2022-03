Sawang Janpram, el deportista de 102 años que arrasa en las competiciones atléticas: "Seguiré corriendo"

El deporte no tiene edad y el atleta Sawang Janpram lo ha vuelto a demostrar. A sus 102 años , se ha convertido en un auténtico hombre récord. No solo por su elevada edad, sino porque no para de superar marcas atléticas.

Dice que el mayor atractivo de las competiciones es encontrarse con viejos amigos, aunque en algunas participa él solo porque no quedan más atletas vivos en su categoría. "No siento nada especial cuando corro. Solo me divierte y me cansa un poco. Noto que mi cuerpo está haciéndose más fuerte. Mi salud física y mental ha mejorado", explica el centenario.