Isco y Sara Sálamo denuncian amenazas de muerte ante la Policía: “Me mandaban selfies con armas”

La actriz no ha parado de hacer denuncias públicas de esos sucesos como así lo hizo Edurne tras la final de la Europa League, pero hay veces que el comentario llega a tal extremo que no ha dudado en ponerlo en manos de las autoridades.

Las amenazas de muerte

"Me mandaban selfies con armas y diciendo 'te vamos a matar'" , ha desvelado. "Por eso fui a denunciar, porque no es un insulto que se queda ahí. Eso es sobrepasar cualquier línea". Un comportamiento constante que tiene que sufrir por su ideología, forma de vida o simplemente por ser pareja del jugador del Real Madrid.

Han sido tantos los ataque que incluso se ha llegado a plantear desaparecer de las redes sociales. "Tengo días en los que me digo 'tengo que denunciar esta situación', y luego me paso dos meses sin abrir la boca porque pienso que no me compensa o no tengo tiempo, Va ligado a tu estado de ánimo y a tus circunstancias personales, y si estás con el vaso lleno no toleras faltas de respeto", ha comentado.