Ronaldo Nazario admite tener invertido los ahorros de su vida en el Valladolid: "Todo mi dinero está ahí"

Ronaldo Nazario ha sido criticado en multitud de ocasiones desde que en 2018 decidiera hacerse con la mayor parte del accionariado del Valladolid . Ahora, con el club en Segunda, muchos han acusado al exfutbolista de haber dejado abandonado el club. Sin embargo, el ex del Real Madrid ha hecho una confesión que no dejará indiferente a ningún seguidor del Pucela.

Ronaldo ha admitido que en su mente estuvo el comprar una franquicia de la MLS, pero al haber invertido tantos millones en el Valladolid, no tenía la 'pasta' suficiente para realizar otra compra en Estados Unidos: "Tuve una reunión con el presidente de la MLS y me expuso sus ideas: Puedes ganar todo lo que quieras, pero si no tienes 70 millones de euros para la franquicia, no vas a ninguna parte".