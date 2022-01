Robinho, condenando a nueve años de prisión por violar a una chica: el Supremo pide su extradición

Robinho ha sido condenado por la Justicia italiana a nueve años de prisión tras ser declarado culpable de la violación de una chica italiana . La causa, que llevaba varios años abierta, ha conocido su veredicto final este miércoles. Ahora, queda pendiente la extradición del ex del Real Madrid desde Brasil, hasta Italia.

"Eso funciona con personas que no sean brasileñas o italianas, pero en este caso, se trata de un ciudadano brasileño y Brasil puede negarse . Eso sí, Italia podrá presentar los detalles de la condena, explicarlos a Brasil, y luego se tomarán unas medidas", explica.

Antes de que Italia pueda formalizar la petición de extradición, de todas formas, será necesario esperar que se aclaren las razones de la decisión del Supremo , algo que puede tomar algunos días o algunas semanas. Existen, no obstante, otras situaciones que, potencialmente, podrían permitir la detención de Robinho.

Para la sentencia definitiva fueron importantes algunas llamadas telefónicas interceptadas en las que Robinho aseguraba: "Me da risa porque no me interesa, la mujer estaba borracha, ni sabe lo que pasó".