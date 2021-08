Gerard Piqué había ‘amenazado’ con estrenarse en Twitch y lo hizo tras la goleada del Barcelona a la Real Sociedad. El defensa culé no pudo tener mejor debut con los directos y se conectó durante dos horas para hablar con los aficionados, y hasta tuvo tiempo de vacilar a Ibai Llanos cuando le dijo que era multimillonario. Piqué se puso serio con el adiós de Messi, pero quiso transmitir ilusión a la afición culé.

También hubo tiempo para las risas y los vaciles en su primer directo en Twitch, y apareció Riqui Puig como invitado sorpresa durante su conversación Ibai Llanos. El 'streamer' le vaciló que era multimillonario y Piqué se arrancó con un vacile en peno directo: "No me jodas que estoy jugando por cuatro duros". Y también le avisó con una sonrisa: "No trates mucho con los del Madrid que luego salen los audios".