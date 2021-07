"Y entonces el tío me dice 'coge la botella más cara que tenemos'. Una botella de champan. Estábamos todos los de la selección y no dije nada. Le dije al camarero 'venga, esta'. Me la trae y me pone un himno del Padrino y le digo 'devuélvela, no la quiero'. Cuando vio que iba en serio, puso el himno del Barça. Empezaron unos silbidos... No se ha escuchado ni en el Bernabéu. Nunca en mi vida... dedos en alto... Tuvimos que salir escoltados del local. Es más, las dos canciones siguientes pusieron el 'Hala Madrid', se vieron obligados por la presión social. Nos tuvimos que ir escoltados".