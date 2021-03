Lilí Álvarez, Margot Moles o Aurora Villa: las pioneras del deporte femenino en España

LILÍ ÁLVAREZ

"Fui tres veces finalista en Wimblendon, cosa que no ha sido nunca ningún español varón. El homenaje que no me hacen en España me lo tributan allí", reconoció. También escritora y periodista -una de las primeras en firmar crónicas deportivas-, su labor como comunicadora ha inspirado los Premios Lilí Álvarez, convocados por el Instituto de la Mujer en colaboración con el CSD y que destacan los trabajos periodísticos que mejor visibilizan y difunden el deporte femenino.