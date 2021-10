Pilar Rubio entra en la lista de ‘WAGs’ más influyentes del mundo: nadie se acuerda de Georgina Rodríguez

WAGs 'Wives and Girlfriends', es una expresión inglesa para referirse a las mujeres de los futbolistas que están dejando de estar a la sombra de ellos para convertirse ellas en las propias figuras. Es ahora cuando estas saltan a la actualidad por una lista que ha hecho el portal 'Slotsup' en la que han incluido a las 15 que más influyen y exitosas del mundo en la que las tres primeras tienen más fama que sus maridos.

Shakira, Victoria Beckham y la cantante Perri Edwards son las que encabezan esta lista. En esta solo hay una única representante española, Pilar Rubio y con sorpresa la que no aparece es Georgina Rodríguez.

Una de las que no aparece en este ranking es Georgina Rodríguez. La modelo española suele aparece en todos los eventos del cine y de moda y ha sido una sorpresa que no estuviera presente. Su gran popularidad y sus 27 millones de seguidores en Instagram no han sido suficiente para estar dentro.