Tom Brady no tiene techo y lo volvió a demostrar al proclamarse campeón de la NFL a sus 43 años con los Tampa Bay Buccaneers. Con esta ya suma siete en su palmarés particular y además se proclamó el MVP del partido.

Es bastante inaudito que con esa edad sigua estando en la élite, pero él ha demostrado que está hecho de una pasta especial. Esto es una gran noticia para todos los aficionados que le siguen, pero al parecer no para su pareja. Gisele Bündchen y junto a sus hijos estuvieron apoyándolo en todo momento. El quarterback ya ha dicho que al menos va a seguir un año más, pero como comentó en una entrevista al famoso presentador James Corden su mujer no está de acuerdo.

Gisele Bündchen quiere que Tom Brady se retire

Las peticiones de Gisele

Esta no sería la primera vez que el jugador expresara públicamente que la modelo quiere que su marido se retire de los terrenos de juego. "Le dije que me dejara tomar parte en mis actividades empresariales y me dejara llevar a cabo mis entrenamientos de fútbol. Me escuchó, se quedó allí sentada y me preguntó: '¿Y cuándo vas a hacer cosas en casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños al colegio?'. Me dijo también que esa era una gran parte de nuestro matrimonio, que tenía que gustarme, actividades en las que tenía que participar porque ella también tenía sus objetivos y sus propios sueños".