Kely Nascimento, una de las hijas del histórico jugador publicó un mensaje tranquilizador en su cuenta de Instagram. "Me gustaría agradecerles muchísimo, desde el fondo de mi corazón, por todos los mensajes y correos electrónicos cariñosos y preocupados que he recibido. Todavía no he tenido tiempo de contestarlas todas, ¡pero lo leo y me siento abrazada! ❤️