Pau Gasol se sincera con Ibai Llanos con la muerte de Kobe Bryant: “Tardé en volver a dormir bien”

Pau Gasol no para quieto aunque se haya retirado del baloncesto . El español está a punto de lanzar una docuserie de cuatro capítulos en Amazon y ha sido entrevistado por Ibai Llanos en su canal de Twitch. El mejor jugador español de baloncesto de la historia repasó sus mejores momentos con el ‘streamer’ y también recordó cómo fue el doloroso momento cuando se enteró de la muerte de Kobe Bryant.

Gasol se ha querido mostrar sin tapujos en el documental y no ha ocultado los momentos más difíciles por los que ha tenido que pasar, como fue el fallecimiento del 24 de los Lakers. “El objetivo del documental era mostrar el lado personal y ser auténticos . Ser transparente con lo que sucedía y desafortunadamente este trágico accidente tuvo lugar y fue un golpe durísimo que aún se está digiriendo”, apuntó Pau Gasol.

Pero también hubo momentos en los que habló de sus duelos en la pintura durante su carrera en la NBA, y sobre todo en los Lakers. “Ha habido varios jugadores que tenían la táctica de descentrarme. Me acuerdo de Kevin Garnett, que era muy competitivo y he querido que esté en la docuserie. También estaban Clifford Robinson, Rasheed Wallace o Reggie Evans. Poco a poco me fui ganando el respeto, plantando cara y diciendo 'aquí estoy yo”, dice el mejor jugador español de la historia.