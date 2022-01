Evra filtra la frase que escuchó en el vestuario del Manchester United: “Si hay un homosexual, que se vaya”

Patrice Evra nunca ha sido de callarse nada y decir siempre lo que piensa. El exjugador francés volvió a no morderse la lengua y fue muy claro a la hora de hablar de la homosexualidad en el fútbol , y reconoció que ha compartido vestuario con varios jugadores homosexuales . Evra, en una entrevista en ‘Le Parisien’, admitió la frase que llegó a escuchar en el vestuario del Manchester United y por la que tuvo un encontronazo.

Y también se mojó con los problemas que tienen los jóvenes al llegar a lo más alto. "Es difícil porque no tienes nada y de repente con todo ese dinero. No están preparados psicológicamente. Si le dices a los clubes que traigan a un psiquiatra, te cerrarán la puerta. Los jugadores no tienen ninguna ayuda y ese es el problema. Hay jugadores de París que son extorsionados, van a restaurantes donde la gente les dice: "Pagas la cuenta o te rompemos las piernas". "Siempre hablamos de los problemas en Marsella, pero ¿sabes cuántos jugadores en París tienen miedo de salir a comer?", explicó en Le Parisien.