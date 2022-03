No había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, pero no puedo quedarme callado. Esta foto nos la tomamos 15 minutos antes de la tragedia , celebrábamos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicábamos que nos tocó “muy buen lugar".

Atrás de las bancas, sin sol y con gente tranquila, le decía a mi esposa: de todos los partidos de visitante que he vivido es en el que he visto a mas familias y niños del Atlas. En cuestión de minutos todo cambio, notábamos peleas en diferentes sectores del estadio sin ningún personal de seguridad que se acercara a separarlos!! Volteando hacia la barra de gallos veíamos como empezaba a moverse una masa hacia los pasillos al no poder cruzarse por las butacas; en ese momento supe que ya estábamos en alto riesgo.