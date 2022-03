Usyk está escondido en un sótano y sabe que puede perder la vida por defender su patria. A pesar de todo, declara que no es partidario de matar pero que sí lo haría en defensa propia o de los suyos: “Si van a querer quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo. Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción”.