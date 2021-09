La novia cubana de Maradona que tuvo relaciones con él siendo menor: “Era un privilegio”

Mavys Álvarez se sincera por primera vez tras 20 años de su relación con Maradona

La joven cubana tenía 16 años cuando mantuvo relaciones con el árgentino

"Siento vergüenza de haber vivido esto", dice en la entrevista en América Tevé

Mavys Álvarez mantuvo relaciones con Maradona cuando era menor de edad y se consideraba la 'novia' cubana del argentino. Ahora, 20 años después de que sucediera todo, ha rito su silencio y ha confesado cómo fue el trato que tuvo con Maradona, cómo empezó todo, la reacción de su familia y qué piensa ahora de todo lo que pasó: “Siento vergüenza de haber vivido esto”.

La ‘novia’ cubana de Maradona concedió una entrevista en exclusiva a América Tevé, el canal 41 de Miami, y habló de cómo fue su relación con Maradona, que se hará pública durante varios días de emisión. Mavys Álvarez explicó por qué ha estado todo este tiempo callada, y es que temió que hubiera represalias contra ella: “Sólo fue por eso, por miedo”.

Todo empezó cuando caminaba por la calle, en el año 2000, cuando Maradona se recuperaba de su adicción a las drogas, y una persona se le acercó: “Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que trabajaba en el hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”.

El desgarrador relato de Mavys Álvarez continúa en America Tevé. “En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, explicó.

Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia

"La vida con Maradona era muy loca"

Mavys Álvarez confesó cómo fue su relación con Maradona: “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia. Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar. Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida”.