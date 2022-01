El Athletic se metió en la final de la Supercopa de España tras remontar al Atlético de Madrid con un gol de Nico Williams a cinco minutos del final. El delantero fue decisivo en la segunda parte y se intercambio mensajes muy emotivos con su hermano Iñaki por haber llegado a la gran final. "Si te quiero más, me muero" , escribió el mayor de los Williams en su cuenta de Instagram. EL equipo de Marcelino se enfrentará este domingo al Real Madrid en la gran final de la Supercopa de España.

El menor de los Williams comentó que una de las primeras personas a las que pudo saludar fue a su madre, presente en las gradas del estadio Rey Fahd de Riad. "Está muy emocionada y me ha dicho que me lo merezco, que siga trabajando y no baje los brazos", comentó Nico, quien ya sobre el encuentro destacó la capacidad del Athletic para superar el "palo duro" que supuso el gol del Atlético y el inicio de las acciones del "mago" Iker Muniain en las jugadas de los dos goles del Athletic.