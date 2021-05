El jugador del PSG lo ha pasado francamente mal durante los últimos días. Así lo escribía él mismo en sus redes sociales: "No me lo puedo creer, 23 años... Juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño que tuviste hacia mí. Teníamos pensado vernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí. Que descanse en paz mi niño".