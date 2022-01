Los negocios de Iniesta por todo el mundo: factura 20 millones y representa a jugadores como Brahim

Su empresa Sports&Life ha pasado a denominarse Never Say Never (NSN) para adentrarse en nuevas líneas de negocios como la producción de contenido audiovisual, gaming, eSports y música. Aunque no llega al nivel empresarial de Piqué, Messi o Cristiano Ronaldo, la empresa de Iniesta pretende llegar a facturar 20 millones de euros en los próximos años.