Nainggolan la lía en su regreso a Bélgica: detención, exceso de alcohol y alta velocidad

El jugador acaba de aterrizar en Bélgica después de su paso por Italia del que no le quedó buen recuerdo. Estuvo en el Cagliari un año cedido, pero pertenecía al Inter de Milan. Con este no ha terminado del todo bien ya que se siente "traicionado y abandonado" por el club. Durante los últimos meses no ha llegado a un acuerdo para renovar y considera que no se han portado del todo bien con él por lo que se fue con mal sabor de boca.