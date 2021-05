Rafa Nadal ha justificado su felicitación al Villarreal tras conquistar la Liga Europa frente al Manchester United y ha asegurado que "las rivalidades ancladas en el pasado no tienen sentido".

"A veces hay cosas que no hacen falta ni hacerlas públicas, se dan por supuesto. Mi tío Miquel Angel jugó en el Mallorca y he vivido, animado y vibrado como seguidor del Mallorca en los buenos y malos momentos...", indicó Nadal, que también ha sido criticado por no felicitar al conjunto bermellón tras su ascenso a Primera División.