Cristiano y Georgina cambian de mansión en Manchester: las ovejas y la poca seguridad, entre los motivos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mudaron a Manchester después de que a finales del mes de agosto se confirmara su regreso al Manchester United. No hace ni una semana conocíamos todos los detalles de la nueva mansión rural del delantero. Pues bien, debido a una brecha de seguridad, la familia entera se ha vuisto obligada a mudarse de casa.

Según explica la prensa inglesa, el equipo de seguridad de Cristiano Ronaldo no veía nada clara la idea de seguir en esa mansión. El circuito de seguridad no parecía demasiado profesional lo que, unido a que a escasos metros de la casa pasaba un camino, ha hecho que el ex del Real Madrid haya aceptado los consejos de mudarse de mansión.