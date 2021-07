“Ha intentado establecer contacto conmigo varias veces, pero la ruptura con mi padre es irremediable. No tengo relación con él ni con su familia. Y así seguirá siendo. He pasado página” y añadió “he rehecho mi vida y soy feliz”.

Memphis ha hablado en varias ocasiones que no tiene relación con él, aunque no ha querido entrar en detalles. “No quiero explicar qué pasó exactamente en casa porque no quiero dar pena a la gente, pero ya he rehecho mi vida y soy feliz. No hay sitio para él”, sentencia en una entrevista a la BBC.