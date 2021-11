Joaquín Sánchez no está pasando por su mejor momento en el Betis. El capitán apenas está teniendo protagonismo con el equipo y el jugador está teniendo sus primeras crisis existenciales. Mientras tanto, el futbolista se refugia en su segundo pasa tiempo: su pasión por la interpretación.

El jugador verdiblanco ha verbalizado que en ocasiones se siente fuera de lugar en el equipo. "Lo que pasa es que al final con 40 años... El otro día jugué con niños que cuando debuté no habían nacido y digo 'aquí ya estoy sobrando'. Me gustaría disfrutar de lo que me queda, seguramente este sea mi último año, que sea un año bonito, que podamos estar en Europa otra vez", ha comentado Joaquín en Marca.