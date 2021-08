Messi invierte en arte y rememora los mejores momentos de su carrera en el Barcelona

Leo Messi todavía se está habituando a su nueva vida en París. El jugador no tenía previsto jugar con el PSG ya que su deseo era continuar en el Barcelona, pero los problemas económicos en Can Barça le llevaron a tenerse que ir del club. El argentino cobrará unos 36 millones de euros por temporada, pero no solo vive de su sueldo como futbolista, sino que tiene negocios fuera para seguir ampliando su fortuna. Lo último en lo que ha decido invertir ha sido en arte.