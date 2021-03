Messi, cansado de los 'tiktokers' que se pegan a su coche: "¿Para qué quieres siempre los mismos vídeos?"

Neto tuvo un altercado similar hace solo unos días

Y es que las redes sociales se han llenado de vídeos en las últimas semanas donde jóvenes 'tiktokers' pegan sus móviles a los cristales de los coches de los jugadores para grabarles muy de cerca. El enfado de Leo Messi no es el primero y es que Neto tuvo un altercado semejante hace solo unos días. El portero brasileño no fue solo grabado sino también insultado por un chico, al que el ex de la Juventus no dudó en responderle.