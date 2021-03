Los mensajes entre Robinho y sus amigos sobre la violación de la joven en la discoteca: "Estaba borracha, coloque el pene en su boca"

Los hechos que le condenan

'GloboEsporte' filtró las conversaciones que los implicados habían tenido sobre los hechos y que vendrían a corroborar la versión que dio la víctima. Una de ellas fue la que mantuvo el músico Jairo Chagas, que actuó en el local la noche de los hechos, con Robinho. El artista le comentaba al futbolista la preocupación que tenía al ver el avance que estaba teniendo la investigación a lo que el delantero contestó: "me río porque me importa un comino, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó".

De este tema llegaron a hablar con otros amigos que no estuvieron esa noche en la discoteca y muestran preocupación en esa conversación porque uno de ellos no sabía si había "eyaculado dentro de la mujer" y la había "dejado embarazada".

En otra de las grabaciones, Robinho comenta lo siguiente: "Recuerdo que tú y yo no follamos con ella porque tu pene no subía, estaba flácido.... El problema es que la muchacha dice que tres la agarraron con fuerza". Y en otra de las llamadas se jacta que no estaba preocupado porque "no había pruebas de que hicieron alguna cosa".