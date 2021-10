Max Verstappen la lía: "La mejor compra que he hecho ha sido mi novia"

Max Verstappen se está disputando e l Mundial de Fórmula 1 mano a mano con Lewis Hamilton, pero esta vez no ha sido noticia por lo que ha hecho con su monoplaza, sino por las polémicas palabras que han salido de su boca y la posterior reacción que debería hacerse mirar.

El piloto neerlandés estaba en una entrevista y le hicieron una pregunta . "¿Cuál es la mejor compra que has hecho?" , le decía el entrevistador. Él ni corto ni perezoso respondió: "Mi novia" . Lo peor vino cuando alguno de los espectadores se rieron junto con Checo Pérez, compañero de Red Bull, que estaba presente y el propio Max.

Los comentarios en la publicación se sucedieron. Una respuesta polémica que no ayuda nada al piloto. Con 262 punto, Verstappen está en cabeza de la clasificación por delante de Hamilton con 256. Tras varios años de hegemonía del británico, el neerlandés tiene más cerca quitarle el trofeo.

En otra entrevista le preguntaron al neerlandés sobre sus gustos en el mundo del motor fue claro. A la pregunta de un niño sobre a quién apoyarían en el caso de no haber llegado a ser pilotos de F1 en un vídeo que difunde el campeonato, Verstappen dijo: "Si yo no fuera piloto probablemente apoyaría a Fernando. Simplemente me gusta su estilo y cómo compite en las carreras".