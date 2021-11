La 'novia' cubana de Maradona rompe a llorar en una entrevista en Infobae

Mavys Álvarez relata el peor momento que vivió con el argentino

“Me tapó la boca, me violó y mi madre estaba tocando la puerta”

Mavys Álvarez sufrió una auténtica tortura con Diego Armando Maradona. La novia cubana del argentino concedió una entrevista a Infobae en la que se sinceró sobre el peor episodio que vivió con él y relató varios episodios de maltrato. Mavys Álvarez cuenta cómo fue su vida con Maradona y la pesadilla que vivió con el exjugador.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, explica Mavys Álvarez sobre el peor momento que vivió con Maradona.

El argentino se negó a abrir la puerta hasta que se tuvo que ir. “Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”, dijo la novia cubana de Maradona.

Dos episodios de maltrato de Diego Maradona a Mavys Álvarez

“No me dejaba gritar. No me dejaba. No podía. No podía. Me decía “callate la boca, callate la boca”. Lo decía bajo: “Callate la boca, callate la boca”. Y no podía... no podía”, continuó a Infobae la cubana.

Pero también se sinceró con varios episodios de maltrato de Maradona. ”Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia pero me dijo “soy Claudia, pasame a Diego”. El estaba dormido. Yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: “¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!” Y agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: “¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!” Amenazándome con que me podía matar. Bueno, conclusión, fue violento en muchas ocasiones”, dijo Mavys Álvarez.

No fue la única ocasión. “Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y -sin querer- le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro”, señaló la joven.

Mavys Álvarez declara por presunta trata de personas

Mavys Álvarez, que tuvo un vínculo sentimental con Diego Maradona en 2001 cuando ella tenía 16 años, declaró en Argentina en una causa por presunta trata de personas que involucra al entorno del exfutbolista. Gastón Marano, uno de los abogados de Álvarez, sostuvo hace poco en declaraciones a la prensa que hubo "más involucrados".

"La cadena de responsabilidades parte de Cuba, tenemos un Jefe de Estado que da el préstamo de una chica de 16 años a alguien que lo solicita que es Maradona, después tenemos a los oficiales de migraciones de Argentina que en 2001 dejaron pasar a una menor de edad sin la documentación necesaria", sostuvo.

"Y también tenemos un médico que lleva adelante una operación quirúrgica sin ningún chequeo. El prequirúrgico a Mavys se lo realizan en el hotel, en el cual estaba prisionera. Le decían que no podía salir porque en ese mismo hotel en otro piso estaba la familia de Maradona y no quería que la vieran", añadió. Según el abogado, en los dos meses y medio que estuvo en Argentina, Álvarez solo salió a la calle dos veces.