Marc Márquez da un giro radical a su vida: "He hecho el sacrificio de mudarme a Madrid"

Marc Márquez confiesa haberse mudado a Madrid

El piloto de Cervera comenzó en enero una nueva etapa personal

Márquez regaló a la familia del fallecido Hugo Millán su trofeo de Aragón

Marc Márquez afronta en las próximas semanas un nuevo Mundial de MotoGP. Tras perderse los dos anteriores por problemas en el hombro y en la vista, el de Cervera quiere volver a ser campeón. Por ello, ha puesto toda la carne en el asador y ha decidido hacer un gran sacrificio en lo personal: mudarse a vivir a Madrid.

El piloto de Honda está concediendo varias entrevistas en los últimos días para abrirse en lo personal y en lo deportivo. Si hace unos días conocíamos que no se ve con opciones de volver a ser campeón, ahora hemos sabido que en enero de este año inició una nueva etapa en lo personal mudándose a Madrid para vivir, al menos, temporalmente.

"Personalmente, he hecho un sacrificio grande que es que me traslado a Madrid durante todo 2022 para esto, para poner toda la carne en el asador. Confío en ellos. Me tendrán el hombro fresco toda la temporada y voy con todo. Quiero mucho a mi Cervera y he vivido toda mi vida allí, pero nos venimos aquí, a seguir con el mismo estilo de vida pero con este grupo de médicos para volver a luchar por un Mundial, para ir a por el noveno", ha confesado Marc Márquez.

El mensaje optimista de Marc Márquez: "Tengo ganas de volver a la cima"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció este miércoles que tiene "ganas de volver a la cima", donde siempre se ha sentido "más cómodo", aunque admitió que no es el favorito para ganar el Mundial esta temporada por su "bastante inactividad" durante los dos últimos años.

"Me gustaría llegar mejor, pero vengo de dos años difíciles, con tres operaciones de por medio y una lesión en la vista que me ha hecho ver el lado más oscuro del deporte, pero estoy con ganas de empezar la temporada y superar los obstáculos que me he ido encontrando estos dos años y volver a la cima que es donde me sentía cómodo", señaló Márquez antes de asistir a la 'premiere' de la docuserie Amazon Exclusive 'MotoGP Unlimited' en el Teatro Capitol.