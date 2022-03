Maradona y su “reputín del orto” a Putin el día que intentó quedar con él: “Yo a las 9.30 no me levanto”

Fue durante el Mundial de Rusia celebrado en el 2018. Por parte del gobierno ruso quería un encuentro con Maradona . La hora de la cita era muy temprana y al argentino rechazó la oferta. "Lo de Putin está todo bien, todo muy lindo. Yo lo quiero conocer, quiero hablar con él", comienza afirmando Diego. "Pero me tengo que levantar a las 9:30 y a las 9:30 yo no me levanto, no me levanto", justificó el astro.

"Me duele en el alma porque van a estar todos y, ¿por quién va a preguntar la fiera? Por mí. No va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero no, no, es una cita muy temprana la que hizo él. Tendría que haber dicho un cocktail a la tarde después de su actividad y así por supuesto que iba a ir de traje, pero así no. Le agradezco. ¡Te agradezco Putin! Pero mañana yo no voy, está decidido", comentó Maradona.