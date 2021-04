Maradona se gastó 5 millones de euros en sus últimos años: acusan a sus hijas de robarle y abandonarlo

Las hijas le han acusado en algunos momentos de lo mismo, de que su padre no estaba en las mejores manos y que no recibió los cuidados que requería. El abogado ha sido tajante en sus últimas declaraciones.

“Si se despierta Diego y me recrimina algo es que no me ocupé de dejar entrar al velorio a (su expareja) Rocío (Oliva). Él amaba a Rocío y estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna . Se sentía traicionado y robado. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono y no lo llamaba nadie” , dijo en una entrevista en canal América.

Se ha defendido de las acusaciones de las hijas asegurando que Maradona no permitirá eso. “Si resucitara no permitiría que me atacaran a mí. Cuando se murió dijo que los ladrones eran ellas”, ´declaró Morla. “Las chicas no me quieren desde que les cortamos las tarjetas de crédito en junio de 2014. Se pelearon porque le robaron”.