Un hombre intentó contratar a una chica para que sedujera a Djokovic y lo grabara para después publicarlo

La modelo se negó en rotundo a hacer el plan previsto para la fiesta a la que iba a asistir el tenista

Le ofrecieron 60.000 euros y un viaje si accedía a hacerlo

Novak Djokovic ha estado de actualidad en los últimos días por romper el récord del tenista que más veces ha estado en el número uno del ranking ATP y al mismo tiempo por la fiesta polémica que organizó para celebrarlo. Ahora vuelve a estarlo, pero por las confesiones de una modelo serbia que ha asegurado que le pagaron por destruir su imagen.

En esta misma fiesta tenía pensado llevar a cabo un plan para que la figura del tenista se viera públicamente denostada como así lo cuenta en la revista serbia Svet&Scandal. En ella se asegura que en Inglaterra alguien contrató a un hombre para que ideara todo un entramado para destruirle no solo profesionalmente, sino también su matrimonio.

El testimonio de la modelo a la que le ofrecieron el plan

La principal intención era que esta persona contratara a una modelo para que esta lo intentara grabar en una situación íntima y luego difundir las imágenes como la propia chica ha revelado.

“Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, aseguró Natalija Scekic a Svet&Scandal días después de que se celebrara la fiesta.

“Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarlo, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera”.

“Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada”, se lamentó y agregó: “Sé que dicen que las modelos son de una forma u otra, pero todo el tiempo traté de hacerme un nombre en este negocio sin manchas, para que alguien me dijera literalmente que tengo que acostarme con alguien por dinero...”, comentó Natalija.

Ella contó que en ningún momento pensó en llevarlo acabo y salió bastante enfadada de la reunión. “En ese momento se me ocurrió pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui”.