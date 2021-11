Los deportes de Mediaset están de enhorabuena. Han recibido el premio Ondas 2021 por la c obertura de la Eurocopa 2020. Manu Carreño y J.J Santos fueron los encargados en recogerlo en representación de todo el equipo.

Ambos agradecieron en sus discursos en esfuerzo de todo el equipo que hizo posible que se emitiera uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. No todo fue tan serio e informal. El presentador de Deportes Cuatro quiso tirar de humor y hacer referencia a uno de los memes más comentados durante la Eurocopa .

Durante la emisión se hizo famosa las menciones a 'Operación Camarón', una película española producida por Telecinco Cinema. "Quiero compartir este premio con 'Operación Camarón'. No sé si la visteis y si no la habéis visto os la recomiendo. Sin ellos este premio no sería posible", dijo con Manu entre risas.