Ronaldinho salió de la cárcel hace solo unos meses

"No es de ahora, pero notamos que se hizo más intenso después de la muerte de su madre. Vive en una fortaleza con todo lo que necesita. Tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos, pero no todos son reales y no ven que se está haciendo mucho daño a sí mismo", afirma esta fuente, que no ha querido revelar su nombre.