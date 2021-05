“Aquí no llegan igual” a lo que le contesta otro individuo “Jorge, Jorge, nada que no tenían que jugar nunca, tenían que prohibirlo. Estas feminazis que quieren, tío, la igualdad”. Estos comentarios en contra de las mujeres y el fútbol se escucharon en el descanso del partido de la jornada 30 de la Liga Iberdrola entre el Real Madrid y el SD Eibar. Recogidos en los micrófonos ambientes se escuchan claramente estas horribles palabras. La usuaria de Twitter Regina Phalange @Buffy_cl, se dio cuenta de estos comentarios denigrantes y los denunció en su cuenta. Un mal comportamiento que no empaña lo logros del fútbol femenino español, tanto la victoria de este partido del Real Madrid como el momento histórico de hace unos días cuando el F.C. Barcelona logró su primera Champions.