La locura de los hijos de Lucas Vázquez al ver su gol en El Clásico: "¡Bien, Papá!"

El Madrid se llevó El Clásico en el Camp Nou, aunque le costó cerrar el partido. No fue hasta el borde del final cuando Lucas Vázquez sentenció y de no haber sido así podrían haberse llevado el empate con el gol del Kun en el descuento, pero esto no sucedió y el gallego dio un colchón a los blancos. En caso del jugador la alegría fue máxima.