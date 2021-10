Hamilton se queda encerrado en su habitación y llega tarde a rueda de prensa: "Tío, no es un chiste"

" Lewis Hamilton va a llegar un poco más tarde ", comentaba el periodista encargado en gestionar la rueda de prensa. Charles Leclerc , que estaba al lado, no podía creerse que su compañero de parrilla no estuviese junto a él. Tras unos minutos donde la silla permaneció vacía, el siete veces campeón del mundo hizo acto de presencia.

Con gesto nervioso, pero sin perder el humor, Lewis Hamilton se sentó en su silla y explicó a los periodistas lo sucedido: "Me he quedado encerrado, no podía abrir la puerta". Los allí presentes no daban crédito ante semejante incidente y el británico no dudó en contestarles: "Tío, no es ningún chiste".