"No me importa si soy el mejor del mundo o no. Ser considerado entre los más grandes de la historia ya es más que suficiente", indicó Messi en declaraciones a 'France Football'. " Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea ", añadió el argentino, que "jamás hubiera imaginado" ganar siete Balones de Oro.

En este sentido, Messi dijo algo habitual en su forma de ser. "Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo", añadió el flamante futbolista del PSG, que nunca olvida sus orígenes antes de triunfar en el mundo del fútbol. "Yo vengo de una familia obrera, crecí con estos valores".