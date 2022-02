Everton y Manchester City se medían en un partido de la Premier. Como ha ocurrido en todos los partidos de las grandes ligas europeas se guardó un minuto de silencio por las víctimas que está habiendo en la guerra entre Ucrania y Rusia. Zinchenko , jugador ucraniano, no pudo evitar romper a llorar en ese momento. Sigue la última hora de la guerra en Ucrania, en directo.

El técnico del Manchester City lamentó la situación que vive Ucrania con la invasión rusa, dijo que "mucha gente inocente pagará un precio terrible por las decisiones de un par de personas" y añadió: "el ser humano no aprende de su pasado".

"Sí, he hablado con él. Todos lo han hecho. Tiene nuestro apoyo incondicional. Es un chico muy fuerte. No es fácil, no es una situación sencilla, pero se ha entrenado con normalidad. Está listo para jugar si fuera necesario", dijo Guardiola respecto a Zinchenko, que estuvo presente ayer por la noche en una vigilia en Mánchester.