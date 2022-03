El Kun Agüero tuvo que colgar las botas antes de tiempo hace unos meses por problemas cardíacos . Tras toda una vida dedicada al fútbol, el ex del FC Barcelona ha decidido adentrarse en el mundo de los streams en 'Twitch'. Este miércoles charló con Ibai Llanos en directo y el argentino la lio al hablar sin tapujos de las vacunas contra el coronavirus.

El Kun contó además una mala experiencia en el aeropuerto de Frankfurt donde no quisieron venderle ni si quiera una botella de agua al no tener la pauta vacunal completa. Solo amenazando con beber agua del cuarto de baño consiguió el exdelantero que le diera una botella.

El ex del Atlético de Madrid habló también de sus ingresos como streamer: "El otro día... te da plata YouTube, yo no sabía, el otro día me dice mi contador 'che te llegó 12 mil dólares de YouYube'. Y yo dije '¿de YouTube?' y qué paga youtube boludo. Y dije bueno, por lo menos pago unos gastos boludo, olvídate".