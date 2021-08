El Kun Agüero celebra su primera semana en Barcelona comprándose un Ferrari de 500.000 euros

El Kun Agüero ha completado su primera semana de entrenamientos en el Barcelona. Aunque todavía no ha debutado, el delantero argentino está dejando muy buenas sensaciones en Can Barça. El ex del City llegó a principios de verano a coste cero y es una de las grandes esperanzas en ataque. Siempre que el conjunto azulgrana consiga quitarse los 200 millones en masa salarial que impide a los nuevos fichajes ser inscritos en la Liga.