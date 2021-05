Las aficiones del Kun Agüero: desde ser un fanático del streamig hasta los secretos de su dieta

El delantero argentino es conocido por sus goles, regates y asistencias, pero también tiene aficiones fuera del terreno de juego muy conocidas. Ahora que está a un paso de firmar por el FC Barcelona , descubriremos cuales son las pasiones del Kun cuando no está con el balón en los pies, una de ellas es una dieta muy equilibrada y centrada en frutas y verduras de temporada, la otra los videojuegos con la que pasa el tiempo mientras no tiene que entrenar.

La dieta del Kun

Ya en 2015 se puso en serio con el tema de la alimentación y dijo las siguientes palabras después de un partido: “tuve que cambiar muchas cosas, empezando por la alimentación. Necesitaba un estilo de vida más saludable y fui a ver a un médico a Italia. Me chequeó y me dijo lo que tenía que cambiar, que era bastante: no más pasta, no más azúcar y no más carne, alimentos que solía comer mucho porque en Argentina la carne es muy buena”.