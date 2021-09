Koke cumple el sueño de una aficionada que fue hasta Madrid a conocerlo: "Gracias por tu cercanía"

En ese viaje se desplazaron hasta el hotel de concentración para que la pequeña cumpliera su sueño de conocer a Koke y dejarle una carta. Esto no pudo producirse y fue aquí cuando Twitter entró en escena. Su padre al ver la tristeza con la que se había quedado la niña tras no cumplir su sueño decidió colgarlo en esta red social explicando lo sucedido.

“Hola, Simeone, soy el papá de la niña a la que saludaste desde el autocar de la salida del hotel, al verla llorar. Quisiera darte las gracias de corazón por tu gesto. A pesar de su tristeza, se ha quedado con ese saludo y no sabes cómo lo valora”, comienza el primer mensaje del hilo.

“Somos de Barcelona. Viajamos a Madrid, en gran parte, para que viera a los jugadores del Atleti por primera vez. Martina tiene seis años , y con la emoción de saber que iba a ir al hotel le escribió una carta a Koke. Lloró al irse el autocar por no poder entregársela”, añade.

“Como padre que intenta cumplir los deseos de su hija, no me queda más remedio que buscar una alternativa. Así que la hago llegar por aquí. Solo con enviarla, ella ya es feliz. Te manda un abrazo muy grande, Koke”, concluye.

Martina fue muy agradecida y le contestó. "Hola Beatriz, soy Martina, me habéis hecho muy feliz. Me olvidé la pulsera de Romeo porque no sabía que teníais otro gato. Os la enviaré. Un beso a todos. Os quiero mucho".