Khabib destapa el mayor miedo familiar de Cristiano Ronaldo: "Hablamos todos los días y lo teme"

Khabib se ha sincerado con su compatriota, el YouTuber ruso KraSava y no solo ha hablado de su retirada de las arte marciales, sino también de su amistad con el ex del Real Madrid del que ha revelado su mayor miedo , que lejos de ser deportivo, es familiar, algo que ha humanizado a un Cristiano Ronaldo que muchas veces parece de otro planeta.

Khabib no descarta acabar en el mundo del fútbol

"Hablamos muchas veces, casi todos los días, pero cuando nos conocimos tuvimos una conversación sobre de dónde sacamos nuestra motivación. Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era un niño sólo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo. Teme que su hijo no sienta la misma hambre , la misma voluntad", ha explicado el luchador ruso.

Khabib entiende a la perfección a su amigo Cristiano Ronaldo: "La gente se guía por esa voluntad, siente el deseo de conseguir cosas. Cuando lo tienes todo, es difícil encontrar la motivación adecuada". El ex de la UFC ha confesado que la confesión del delantero de la Juventus lo dejó muy sorprendido: "Cuando me lo dijo, no voy a decir que me sorprendió, pero disfruté escuchándole. Me di cuenta de que es una persona que no se conforma con uno, dos o tres títulos".