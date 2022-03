Un jugador turco se niega a llevar una camiseta en contra de la guerra en Ucrania: "No me gusta"

Ante tal escenario, Aykut ha salido al paso y ha explicado el motivo de por qué no llevó la camiseta. "Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, aseguró en el medio turco Fanatik. "Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países", afirmó.