Jovic anuncia en la previa de 'El Clásico' que será padre por segunda vez en menos de un año: "Estoy muy orgulloso"

"No podía esperar más para compartir estas noticias con vosotros", expresó en su perfil de Instagram. "Estoy muy orgullosa de ser la primera mujer embarazada en su portada". "Estoy encantada de volver a estar embarazada y de tener otro hijo. No hay equivalente de felicidad que sea igual a tener un bebé", confesó.

No es una noticia que haya pillado de sorpresa ya que en Hola avanzó que se lo estaban planteando. "Luka ya está planeando su tercer hijo y yo estoy planeando mi segundo. Se llenó de alegría cuando le dije que estaba embarazada. Fue padre el año pasado y su experiencia significa mucho para mí en los momentos en que me preocupa si el embarazo saldrá bien".

También habló de la etiqueta de ‘mujer de futbolista’, algo que no le gusta para nada. “No tengo ninguna duda de que algunos consideran que soy una 'esposa de futbolista', pero no me afecta, porque trabajo desde los 14 años. De hecho, gané mi primer dinero con 7 años. En un momento en que no había prensa extranjera aquí (en Serbia), mi tío trajo unos números viejos de la revista Vogue de Italia, y cuando mi mamá los leía, salía a la calle y los vendía", confesó.