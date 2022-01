"No voy a fingir que no vi ni escuché el abuso homofóbico en el juego anoche", ha dicho en un post de Instagram. "No hay palabras para decirles lo decepcionado que estaba. Como sociedad, esto demuestra que todavía enfrentamos estos problemas en 2022. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y quién soy fuera del fútbol".