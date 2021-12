El Lamborghini de Jonathan Viera aparece siniestrado y el jugador aclara que no lo conducía él

Las imágenes del coche siniestrado de Jonathan Viera estrellado contra un árbol no tardaron en correr. El Lamborghini colisionó de noche, justo unas horas más tardes de que Las Palmas perdiera contra el Eibar en una zona cercana a la Playa del Inglés.

La Policía tuvo que personarse en el lugar para ver qué había sucedido y hacer las pesquisas pertinentes. Ante el revuelo causado por las imágenes. El propio jugador canario aclaró a través de sus redes sociales. Ante la publicación de unas imágenes en las que se observan las consecuencias del accidente sufrido por un coche de mi propiedad, aclaro a quienes se han preocupado por mi estado de salud, que yo no conducía el vehículo . El coche lo llevaba un amigo , quien afortunadamente se encuentra en perfecto estado".

Esto sucedía horas después de que su equipo perdiera los tres puntos ante el Eibar y salieran de la zona de play-off. Precisamente Jonathan Viera fue uno de los que se pronunció tras la derrota. "Nos sorprendió mucho el cambio, Eric (Curbelo) de lateral, que hacía mucho tiempo que no jugaba de lateral, pero no son excusas, hemos hecho un buen partido, muy serio, hemos tenido más ocasiones que ellos pero no las aprovechamos", dijo al término del choque Viera al canal a Movistar TV.