Joaquín sufre con el tiempo en la pretemporada del Betis en Suiza: “Por ahí volcaron a Clara”

Joaquín Sánchez está en Suiza con el Real Betis de pretemporada, aunque según sus publicaciones en redes sociales no le está gustando el clima y el ambiente de los Alpes. El futbolista con su clásico buen humor, enviaba un vídeo donde se veían las nubes y la lluvia diciendo lo siguiente: “Mira que depresión más grande tengo, no se escucha ni los pájaros, en esa montaña es donde se grabó Heidi. No era necesario traerme aquí en mi último año”.